Германия объяснила рост цен на газ в Европе

В Минэнерго Германии считают, что на рост цен на газ в Европе повлияло множество факторов, при этом Россия выполняет свои обязательства по поставкам, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград.

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Унград, комментируя якобы намеренное влияние России и «Газпрома» на рынок для ускорения ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», которое обсуждается в СМИ, заявила, что есть много факторов, которые влияют на цены. Среди них сложная зима, конъюнктурные изменения, повышенный спрос на газ, конъюнктура в Азии и пожары в Сибири.

Она подчеркнула, что по данным ведомства, Россия выполняет существующие договоры о поставках.

"О сознательном пренебрежении существующими контрактами нам не известно", — цитирует Унград агентство.

Она добавила, что Минэнерго ФРГ следит за ситуацией, но не видит необходимости в нее вмешиваться, так как на цены должен повлиять рынок.

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммере в свою очередь подчеркнула, что "Газпром" "выполняет свои обязательства по действующему российско-украинскому договору о транзите газа".