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Германия объяснила рост цен на газ в Европе

Елена Прошина
1 час назад

В Минэнерго Германии считают, что на рост цен на газ в Европе повлияло множество факторов, при этом Россия выполняет свои обязательства по поставкам, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград.

Германия объяснила рост цен на газ в Европе
Фото: ТАССТАСС

Унград, комментируя якобы намеренное влияние России и «Газпрома» на рынок для ускорения ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», которое обсуждается в СМИ, заявила, что есть много факторов, которые влияют на цены. Среди них сложная зима, конъюнктурные изменения, повышенный спрос на газ, конъюнктура в Азии и пожары в Сибири.

Она подчеркнула, что по данным ведомства, Россия выполняет существующие договоры о поставках.

"О сознательном пренебрежении существующими контрактами нам не известно", — цитирует Унград агентство.

Она добавила, что Минэнерго ФРГ следит за ситуацией, но не видит необходимости в нее вмешиваться, так как на цены должен повлиять рынок.

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Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммере в свою очередь подчеркнула, что "Газпром" "выполняет свои обязательства по действующему российско-украинскому договору о транзите газа".

Агентство напомнило, что стоимость тысячи кубических метров газа в Европе на прошлой неделе установила новый рекорд, превысив 950 долларов. Аналитики считают, что причиной роста стал спрос на газ на фоне низкой заполненности европейских хранилищ.

Рынки,Газпром,Минэнерго,РИА Новости,
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