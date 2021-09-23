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В России подорожает газ

Lenta.ru
28 минут назад

Правительство приняло решение повышать тарифы на газ для промышленных потребителей в 2022-24 годах быстрее обычных темпов в три процента в год, пишет «Коммерсантъ». Так власти собираются финансировать программу расширенной газификации.

В России подорожает газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно новой версии социально-экономического прогноза Минэкономразвития, в 2022 году оптовый тариф на газ должен вырасти на пять процентов, в 2023-м и 2024 годах — на четыре процента. Предыдущая версия документа предусматривала стандартный рост на три процента.

Ускоренное повышение не затронет население — для него цена газа в ближайшие три года будет расти прежними темпами, то есть по три процента. Издание отмечает необычность меры, на которую пошло правительство, поскольку рост тарифов на газ традиционно сдерживался властями в любых экономических условиях.

Причина ускоренной индексации в прогнозе не раскрывается, однако она может заключаться в стремлении государства переложить на промышленных потребителей часть затрат по программе газификации домовладений. С такой инициативой весной выступал Госсовет.

Завершение газификации ожидается к 2030 году. К этому сроку газ должен быть проведен к 83 процентам домовладений. При этом условия программы предусматривают, что ее финансирование не будет осуществляться за счет населения.

По оценкам аналитиков, дополнительная выручка «Газпрома» в ближайшие три года может составить около 80 миллиардов рублей. На такую же сумму могут увеличиться доходы независимых добытчиков, объемы поставок которых сравнимы с показателями «Газпрома».

Рынки,Газпром,
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