Сколько будет стоить рубль в октябре. Что говорят эксперты

На курс рубля в ближайшее время окажет влияние ряд факторов, способных как сыграть на его укрепление, так и ослабить российскую валюту.

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"Рамблер" обратился к экспертам, чтобы узнать, каким будет курс рубля к доллару в октябре.

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Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов считает, что рубль может укрепиться в октябре примерно до уровня 72 рублей за доллар, что связано с оптимизмом в отношении цен на нефть и высокими ценами на газ в Европе.

"Стоимость углеводородов может вырасти до 80-85 долл за баррель ближе к концу года вслед за газом, а также из-за недоинвестирования"

С другой стороны, эксперт не исключил появления новых санкций, способных, напротив, пошатнуть рубль.

"Вместе с тем для рубля вновь возникли геополитические и санкционные риски - после инициатив в палате представителей США запретить американским структурам покупать новые выпуски российских гособлигаций не только на первичном, но и на вторичном рынке".

На укрепление доллара, по словам эксперта, может сыграть и сворачивание ФРС США политики монетарного стимулирования. Отказ от повышения ключевой ставки сделает американские казначейские облигации более привлекательными для краткосрочных инвестиций, что усилит позиции доллара на рынке.

"Также фактор риска - политика мировых банков, в том числе ФРС, которые могут начать сворачивание монетарную стимулов раньше по сравнению с прежними прогнозами. В результате могут вырасти ставки по коротким американским казначейским облигациям, что усилит позиции доллара на рынке Форекс".

Влияние политики ФРС США на рубль отметил в разговоре с "Рамблер" и главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов. По его мнению, при благоприятном стечении обстоятельств, курс может составить 72 рубля за доллар. Однако, не исключает эксперт и более пессимистичного сценарий с курсом в районе 75 рублей.

"Курс рубля в октябре будет в основном зависеть от динамики доллара на мировом валютном рынке. В свете последних заявлений со стороны ФРС США, с большей вероятностью доллар будет укрепляться, а рубль слабеть. Не исключено, что доллар будет стоить дороже 75 рублей, но дешевле 72 точно не будет".