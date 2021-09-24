Рубль вошел в 20 самых популярных валют

Второй месяц подряд рубль удерживается в двадцатке самых популярных мировых валют, его доля в международных расчетах составляет 0,18 процента. В последний раз такая тенденция наблюдалась шесть лет назад, пишет РИА Новости со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT.