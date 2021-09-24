Стоимость нефти Brent достигла максимума с 2018 года

Цены на нефть марки Brent достигли максимума с октября 2018 года, передает РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

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В пятницу на бирже цена ноябрьских фьючерсов Brent прибавила 0,13%, до 77,35 доллара за баррель. За четыре дня сырье этой марки подорожало на 4,5%.

При этом стоимость ноябрьских фьючерсов нефти WTI на торгах поднялась на 0,04% и составляет 73,33 доллара за баррель (плюс 4,3% за четыре дня).