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Стоимость нефти Brent достигла максимума с 2018 года

Национальная Служба Новостей
1 час назад

Цены на нефть марки Brent достигли максимума с октября 2018 года, передает РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

Стоимость нефти Brent достигла максимума с 2018 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятницу на бирже цена ноябрьских фьючерсов Brent прибавила 0,13%, до 77,35 доллара за баррель. За четыре дня сырье этой марки подорожало на 4,5%.

При этом стоимость ноябрьских фьючерсов нефти WTI на торгах поднялась на 0,04% и составляет 73,33 доллара за баррель (плюс 4,3% за четыре дня).

Ранее эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» спрогнозировали дали свой прогноз стоимости нефти. Специалисты считают, что пока цены на сырье останутся в диапазоне 72-77 долларов за баррель, дальнейшая динамика будет зависеть от заседания Технического комитета ОПЕК 29 сентября и министерской встречи организации 4 октября, пишет РИА ФАН.

Рынки,ОПЕК,ФБА "Экономика сегодня",РИА ФАН,РИА Новости,
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