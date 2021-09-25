Цена на нефть впервые превысила отметку $78

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже впервые с 2018 года превысила отметку $78. Рост цены за баррель нефти составил $0.99, в последний раз цена Brent превышала $78 за баррель в октябре 2018 года.

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Ранее цена на нефть марки Brent достигла трехлетнего максимума. На рынок влияет растущий спрос на топливо и опубликованные ранее данные о сокращении запасов нефти в США, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Trading Economics.

Также трейдеры наблюдают за ситуацией с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида" и с дефицитом поставок природного газа, в частности в Европе. Ранее аналитики дали "Газете.ру" прогноз по ценам на нефть после решения стран ОПЕК+ о наращивании добычи.