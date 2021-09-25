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Цена на нефть достигла трехлетнего максимума

Елена Прошина
23 минуты назад

Цена нефти сорта Brent на лондонской бирже впервые превысила отметку $78, сообщает «Газета.ру».

Цена на нефть достигла трехлетнего максимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рост цены за бочку нефти составил $0.99. В последний раз цена этой марки торговалось выше $78 за баррель в октябре 2018 года.

При этом стоимость ноябрьских фьючерсов нефти марки WTI на торгах поднялась на 0,04% до 73,33 доллара за баррель, прибавив 4,3% за четыре дня.

На нефтяной рынок влияет растущий спрос на топливо в мире и обнародованные ранее данные о сокращении запасов нефти в США.

Также восстанавливается добыча в Мексиканском заливе, которая «просела» после урагана «Ида». Кроме того, нефть дорожает из-за дефицита поставок природного газа, в частности в Европе.

Как сообщалось, эксперты ФБА «Экономика сегодня» дали свой прогноз стоимости нефти. Дальнейшая динамика будет зависеть от заседания Технического комитета ОПЕК, которое состоится 29 сентября и министерской встречи организации 4 октября.

Рост цен на нефть поддержит российскую валюту. Однако большого движения вверх для курса рубля не ожидается. Как сообщают финансисты, национальная валюта будет торговаться в ближайшей перспективе в передах 71-75 рублей за доллар.

Рынки,ОПЕК,ФБА "Экономика сегодня",Газета.Ru,
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