Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Финансисты дали прогноз по курсу доллара до конца года

Елена Прошина
22 минуты назад

Финансовые аналитики считают, что в течении ближайших месяцев российский рубль не ослабнет по отношению к доллару и имеет высокие шансы подорожать. Об этом заявили опрошенные агентством РИА «Новости» эксперты.

Финансисты дали прогноз по курсу доллара до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ближайшее время нефть стабилизируется на уровне 80–85 долларов за баррель. В связи с этим, российская валюта к концу года может укрепиться до 71,6 за доллар», - считает финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин.

С другой стороны, цикл ужесточения монетарной политики российским Центробанком пока еще не закончен. Аналитики считают возможными еще несколько этапов повышений ключевой ставки ЦБ. Сейчас она составляет 6,75%. Ожидается, что в октябре она повысится до 7%.

Эксперты отмечают, что уже при нынешнем уровне ставки, доходность рубля привлекает иностранных спекулянтов. Об этом свидетельствует рост вложений зарубежных инвесторов в российские облигации федерального займа (ОФЗ). По данным Банка России, в августе иностранные инвестиции в ОФЗ достигли рекордного объема - 3,225 триллиона рублей. На этом основании руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова прогнозирует, что до конца года рубль может укрепиться до отметок 72 рубля за доллар.

Сколько будет стоить рубль в октябре. Что говорят эксперты

Пи этом российская валюта остается недооцененной, ее укреплению мешает бюджетное правило, предписывающее Минфину скупку иностранной валюты для Фонда национального благосостояния, напомнил ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

«Вряд ли до конца года мы увидим серьезные колебания курса. Скорее всего, сохранится диапазон 72,5-74 рубля за доллар», — оценила перспективы российской валюты вице-президент аналитической компании Borsell Ольга Веретенникова.

По мнению старшего экономиста СКБ-банка Сергея Коныгина, отечественная валюта может до конца года подорожать до уровня, близкого к 70 рублям за доллар. Свой прогноз он основывает на росте добычи углеводородов в стране и сезонном увеличении их экспорта. Этот фактор, по его мнению, увеличит спрос на рубли со стороны отечественных компаний-экспортеров. Российские деньги им потребуются для уплаты налогов.