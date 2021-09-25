Финансисты дали прогноз по курсу доллара до конца года

Финансовые аналитики считают, что в течении ближайших месяцев российский рубль не ослабнет по отношению к доллару и имеет высокие шансы подорожать. Об этом заявили опрошенные агентством РИА «Новости» эксперты.

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«В ближайшее время нефть стабилизируется на уровне 80–85 долларов за баррель. В связи с этим, российская валюта к концу года может укрепиться до 71,6 за доллар», - считает финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин.

С другой стороны, цикл ужесточения монетарной политики российским Центробанком пока еще не закончен. Аналитики считают возможными еще несколько этапов повышений ключевой ставки ЦБ. Сейчас она составляет 6,75%. Ожидается, что в октябре она повысится до 7%.

Эксперты отмечают, что уже при нынешнем уровне ставки, доходность рубля привлекает иностранных спекулянтов. Об этом свидетельствует рост вложений зарубежных инвесторов в российские облигации федерального займа (ОФЗ). По данным Банка России, в августе иностранные инвестиции в ОФЗ достигли рекордного объема - 3,225 триллиона рублей. На этом основании руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова прогнозирует, что до конца года рубль может укрепиться до отметок 72 рубля за доллар.

Пи этом российская валюта остается недооцененной, ее укреплению мешает бюджетное правило, предписывающее Минфину скупку иностранной валюты для Фонда национального благосостояния, напомнил ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

«Вряд ли до конца года мы увидим серьезные колебания курса. Скорее всего, сохранится диапазон 72,5-74 рубля за доллар», — оценила перспективы российской валюты вице-президент аналитической компании Borsell Ольга Веретенникова.