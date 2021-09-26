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Аналитики Citigroup прогнозируют рост мировых цен на газ

Газета.Ru
34 минуты назад

Если предстоящий зимой будет холодная погода при нехватке природного газа на рынке, цены на сжиженный природный газ (СПГ) могут подскочить до $100/млн BTU (британских тепловых единиц). Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на обзор аналитиков банка Citigroup.

Аналитики спрогнозировали рост мировых цен на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что из-за низкого уровня запасов газа в хранилищах Европы, быстро растущего спроса со стороны Китая, а также ограниченных поставок из России, Нигерии и ряда других стран, в настоящее время между покупателями в разных регионах "разгорелась ценовая война".

При этом аналитики отмечают, что причиной роста цен предстоящей зимой могут стать и стихийные бедствия – например, ураганы в Мексиканском заливе.

По их прогнозам, в ближайшие недели и месяцы цена продолжит расти по параболе. В то же время подорожание природного газа повысит спрос на альтернативные виды топлива: бензина, керосина, дизельного топлива, а также топочного мазута, который будет использоваться в больших объемах на ТЭС и ТЭЦ.

По сообщениям Европейской конфедерации профсоюзов, около 3 млн жителей ЕС не смогут позволить себе отапливать дома этой зимой из-за низких зарплат.

Самый высокий процент работающих людей, у которых могут возникнуть с этим сложности, был зафиксирован на Кипре (45,6%), в Болгарии (42,8%), Литве (34,5%), Португалии (30,6%), Греции (28,7%), Италии (26,1%).

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