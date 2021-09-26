Российские банки смогут отказаться от бумажных договоров

Госдума начнёт разрабатывать законопроект о цифровом архиве, который позволит банкам отказаться от бумажных договоров с клиентами. Нововведение уже поддержали в Центробанке. Там заявили, что новый закон станет серьёзным шагом к полному переходу на электронный документооборот и сократит расходы банков на хранение и обработку бумажных документов.

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил что благодаря законопроекту о цифровом архиве банки смогут сэкономить миллиарды долларов в год.

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«Мы хотим принять закон, по которому вся информация будет храниться на носителях. Правда, она должна дублироваться, чтобы не было рисков потерь. Не надо будет в огромных количествах закупать бумагу. Это огромная экономия, снижение издержек. А значит, и снижение, например, процентов (по кредитам)» ― отметил парламентарий.

Аксаков рассказал, что сейчас банки тратят большие суммы на бумагу, аренду площадей для хранения документов, поддержание температурного режима на складах и их охрану. Он напомнил, что по закону кредитные организации должны хранить документы для предоставления их органам власти. В среднем банк хранит информацию о клиенте в течение пяти лет, подчеркнул старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский.

Представитель «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что новый закон вряд ли позволит заметно снизить процент по кредитам. Он отметил, что на этот показатель скорее влияют уровень ключевой ставки и кредитная история конкретного заёмщика, а не количество потраченной банком бумаги.

Сейчас россиянин может дистанционно стать клиентом банка, если сдаст образцы голоса и изображение лица в единую биометрическую систему. Пока в ней зарегистрировано менее 200 000 человек.

Многие банки заключают новые договора на электронных носителях. В Райффайзенбанке 30% сделок на потребительские кредиты в отделениях фиксируются электронно. ВТБ провёл более 15 млн операций с помощью цифровой подписи. В МКБ все операции, кроме первичной идентификации, могут проходить удалённо.

Впрочем, новый закон создаёт широкое поле для мошенников, считают эксперты. Дистанционно будет тяжелее идентифицировать клиентов, а злоумышленники станут чаще охотиться на электронные подписи россиян.