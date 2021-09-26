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Украинцам повысят цены на газ

News.ruиещё 5
3 часа назад

Несколько украинских поставщиков топлива повысят цены на газ с 1 октября. Больше других придётся платить клиентам компании «ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ» — по 31 гривне (84 рубля) за кубометр, это в 1,5 раза дороже, чем в сентябре. Об этом сообщает «Обозреватель».

Украинцам повысят цены на газ
Фото:  Alona_nikolaievychukrinform/Keystone Press Agency/Globl Look Press Alona_nikolaievychukrinform/Keystone Press Agency/Globl Look Press

Второе место по стоимости у «КИЇВГАЗЕНЕРДЖІ», клиенты компании будут оплачивать газ по цене 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр — тоже в 1,5 раза больше прежней стоимости. Для клиентов «АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ» цена вырастет до 19,95 гривны (54,1 рубля).

Цены на газ в Европе достигли около 22 гривен за кубометр, в сентябре были побиты рекорды стоимости. Как сообщает издание, причина этому — действия российского «Газпрома». Он отказался от дополнительных мощностей и ограничил поставки голубого топлива, чтобы получить более выгодные условия и заставить ЕС не сопротивляться запуску «Северного потока — 2».

Ранее доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова назвала условие, при котором в Европе могут снизиться цены на газ. Это скорейшая сертификация «Северного потока — 2»

Рынки,Татьяна Романова,ВШЭ,Газпром,ЕС,
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