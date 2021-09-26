Хомяк заработал на криптовалютах больше Баффета

Хомяк-криптотрейдер по кличке Мистер Гокс за три месяца торговли увеличил стоимость своих активов примерно на 30%, обойдя по этому показателю знаменитого американского инвестора-миллиардера Уоррена Баффета. Об этом пишет портал TJournal.

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Хомяк Мистер Гокс вот уже три месяца торгует на криптовалютном рынке с помощью специальной клетки, построенной его хозяином. Она снабжена несколькими датчиками и подключена к специальной электронной плате.

В клетке имеется колесо, пробежка животного по которому указывает на одну из 30 возможных криптовалют. После этого животное двигается по одному из двух тоннелей «принятия решений». Пройдя по первому, хомяк приобретает выбранную криптовалюту на сумму 20 евро. Движение по другому проходу означает «желание» грызуна продать ее. Процесс торговли хомяка-трейдера в прямом эфире транслируется в соцсети.