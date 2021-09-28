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Цена нефти Brent достигла рекордных показателей за три года

Lenta.ruиещё 19
59 минут назад

Цена нефти Brent достигла рекордных показателей за три года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стоимость нефти марки Brent достигла рекордных показателей за три года и поднялась выше 80 долларов за баррель впервые с осени 2018-го, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 7:16 по московскому времени цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,85 процента, до 79,36 долларов за баррель, ноябрьских — на 0,83 процента, до 80,19 доллара за баррель. Это случилось впервые с октября 2018 года.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI возрастала на 0,85 процента, до 76,09 доллара за баррель.

На фоне восстановления экономики спрос увеличивается, а предложение при этом падает: из-за ураганов «Ида» и «Николас», которые прокатились по Мексиканскому заливу в США, большая часть производства нефти была остановлена на несколько недель.

Организация стран-экспортеров нефти и ОПЕК+ решили придерживаться решения о поэтапном увеличении добычи ископаемого топлива. Кроме этого, дефицит газа приведет к увеличению выработки электроэнергии, работающей на жидком топливе, что также повысит спрос на нефть.

Рынки,Цена на нефть,ОПЕК,РИА Новости,
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