Цена газа в Европе превысила $1000

Цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE

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Общий рост цены газа с начала дня уже превысил 11%. При этом стоимость октябрьского фьючерса на хабе в Нидерландах ускорила рост до $1031,3 за тысячу кубометров.

Ранее агентство Reuters назвало компании, которые выиграют от рекордного скачка цен на газ. Помимо «Газпрома», «бенефициаром» в этом смысле следует считать норвежскую Equinor. Обе они покрывают 60% потребностей Европы в газе, стоимость которого за последнее время взлетела на 300%. Этому способствовали холодная зима 2020 года и аномальная жара летом, а также недостаточная заполненность газовых хранилищ.