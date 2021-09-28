Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Цена газа в Европе установила новый рекорд

News.ruиещё 6
1 час назад

Цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE

Цена газа в Европе превысила $1000
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Общий рост цены газа с начала дня уже превысил 11%. При этом стоимость октябрьского фьючерса на хабе в Нидерландах ускорила рост до $1031,3 за тысячу кубометров.

Ранее агентство Reuters назвало компании, которые выиграют от рекордного скачка цен на газ. Помимо «Газпрома», «бенефициаром» в этом смысле следует считать норвежскую Equinor. Обе они покрывают 60% потребностей Европы в газе, стоимость которого за последнее время взлетела на 300%. Этому способствовали холодная зима 2020 года и аномальная жара летом, а также недостаточная заполненность газовых хранилищ.

Президент России Владимир Путин объяснил причину высокой стоимости газа в Европе. По его словам, это следствие политики местного регулятора из-за решения Еврокомиссии о рыночном ценообразовании на этот природный ресурс.

Рынки,Владимир Путин,Газпром,Еврокомиссия,Reuters,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители