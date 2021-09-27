Акции «Газпрома» вернули 2008-й

Драйвером роста котировок акций «Газпрома» стали высокие цены на газ в Европе, которая является основным покупателем холдинга. В ЕС планомерно отказываются от угольной генерации, основным энергоресурсом становится газ. На поставки СПГ там пока не рассчитывают, поскольку спрос в Азии на него остается высоким, и значительная доля морских грузов будет уходить туда. Таким образом дефицит сырья в европейском регионе в ближайшие полгода сохранится. Он будет поддерживать пиковые цены, которые на руку «Газпрому», говорят эксперты в беседе с «Газетой.Ru».

Прогноз в Европе на зимний сезон 2021–2022 предполагает холодную погоду, что означает сохранение высокого спроса на газ. При этом в 2022-м продолжится сокращение добычи на некогда крупнейшем европейском месторождении газа «Гронинген». В 2021 году добыча на нем ожидается на уровне 8,3 млрд кубометров, но на следующий год установлено ограничение — всего 3,9 млрд кубометров. В 2023-м месторождение и вовсе закроют по причине роста сейсмической активности. Вместе с бьющими рекордами цен на газ последние месяцы для «Газпрома» складываются наилучшие условия для реализации экспортной продукции в ЕС. Насколько долгим будет успех российского холдинга — в материале «Газеты.Ru».

Видео дня

Акции «Газпрома» на торгах понедельника побили максимум с 2008 года, достигнув рекордных 350 рублей. На момент написания материала бумаги компании прибавляли в цене 1,75%, при этом объем торгов превышал 3,8 млрд рублей.

Между тем цена на газ на Лондонской бирже в понедельник снова превысила $930 за 1 тыс. кубометров, рост достигает 9%.

Неоспариваемая прибыль

Факт того, что прибыль «Газпрома» от текущей рыночной ситуации будет баснословной, уже не оспаривается никем. Эксперты считают, что следующим летом акционеры могут однозначно ждать дивиденды никак не меньше 25-27 рублей на акцию, если брать даже самые скромные подсчеты. Но сейчас задача компании в том, чтобы эту прибыль максимизировать.

Для этого ФАС рекомендовала «Газпрому» увеличить объемы реализации природного газа на торгах, поскольку уровни добычи уже восстановились после всех аварий, которые компания допустила в этом году.

По мнению руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, усиление присутствия «Газпрома» на бирже с новыми объемами поставок газа скорректирует цены на сырье на спотовом рынке, но глобально они все равно пока что не провалятся ниже $600-650 за тысячу кубометров.

«Эту цену в определенной степени можно считать той, по которой переход европейских покупателей газа на альтернативные источники отопления будет неактуальной. То есть суть сейчас в том, чтобы и нарастить продажи, и сохранить желаемую высокую цену», — сказал Коган.

Обе эти цели могут быть достигнуты даже при реализованном объеме на уровне 10 млрд кубометров, что не будет сильно ниже продаж 2019 года – тогда холдинг реализовал через биржу 11 млрд кубометров. Между тем пока за 8 месяцев текущего года этот объем составляет лишь 3,6 млрд.

Доходы продолжат расти

Как подчеркнул эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, в 2021 году «Газпром» ускорил переход к дивидендной политике, предполагающей выплату 50% от скорректированной прибыли МСФО на дивиденды. При таком распределении выгода от высоких цен на газ может непосредственно отразиться на доходе акционеров.

«За первое полугодие компания уже заработала потенциальные дивиденды в размере 17,8 руб. на акцию. Во втором результаты могут оказаться еще лучше. В консервативном сценарии можно допустить, что за 2021 год акционеры имеют шансы рассчитывать на 35-40 руб. на акцию — абсолютный рекорд за всю историю компании», — заявил Галактионов.

Представленный прогнозный диапазон по дивидендам при текущих котировках дает дивидендную доходность на уровне 10–11,4%. Это ощутимо выше, чем средняя доходность за последние несколько лет, составлявшая около 5,5%. Если предположить, что с учетом временного характера благоприятной ценовой конъюнктуры справедливая доходность должна быть 9%, то таргет по цене акций по нижней границе прогноза составит 390 за бумагу.

Таким образом, у акций «Газпрома» есть все шансы на обновление исторического максимумам в районе 370 руб. Более того,

котировки вполне могут на некоторое время закрепиться выше 400 руб., если данные будут указывать на более длительный период газового дефицита и высоких цен на европейском рынке.

Кризис в помощь?

Вместе с тем ценовая конъюнктура — это только один из факторов, за счет которого растут бумаги «Газпрома». Если энергетический кризис в ЕС будет нарастать, это также вызовет ценовое ралли, однако для «Газпрома» подобная ситуация уже будет грозить репутационными потерями, считает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

«Так что компания для соблюдения баланса между получением высокой прибыли и сохранения позитивного имиджа в глазах европейцев будет вынуждена выбирать – либо увеличивать объемы поставок, либо жестко продавливать решение по скорейшему запуску «Северного потока — 2»», — сказал Сидоров.