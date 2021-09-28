Назван риск использования биткоина для сбережений

Марион Лабур, аналитик крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, заявила, что использование биткоина для сбережений сопряжено с большими рисками. Она назвала ряд факторов, которые делают самую известную виртуальную валюту опасной. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на официальный сайт банка.

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Согласно ее оценке, есть три фактора, которые доказывают, что биткоин — нестабильный актив. Во-первых, две трети доступных биткоинов используются для спекуляций и инвестиций. Во-вторых, несколько крупных сделок с биткоинами могут ощутимо повлиять на баланс предложения и спроса из-за ограниченного обращения. И в-третьих, цена биткоина продолжит расти или падать в зависимости от того, как эту криптовалюту воспринимают инвесторы.

Аналитик Deutsche Bank Research Марион Лабур назвала использование первой криптовалюты в качестве средства сбережения слишком опасным. Однако она допустила, что биткоин может стать цифровым золотом XXI века.

По ее словам, максимальное число биткоинов, которого можно достичь, — около 21 миллиона. Примерно 89% от общего количества биткоинов находится в обращении.