Назван риск использования биткоина для сбережений

Марион Лабур, аналитик крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, заявила, что использование биткоина для сбережений сопряжено с большими рисками. Она назвала ряд факторов, которые делают самую известную виртуальную валюту опасной. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на официальный сайт банка.
Согласно ее оценке, есть три фактора, которые доказывают, что биткоин — нестабильный актив. Во-первых, две трети доступных биткоинов используются для спекуляций и инвестиций. Во-вторых, несколько крупных сделок с биткоинами могут ощутимо повлиять на баланс предложения и спроса из-за ограниченного обращения. И в-третьих, цена биткоина продолжит расти или падать в зависимости от того, как эту криптовалюту воспринимают инвесторы.
Аналитик Deutsche Bank Research Марион Лабур назвала использование первой криптовалюты в качестве средства сбережения слишком опасным. Однако она допустила, что биткоин может стать цифровым золотом XXI века.
По ее словам, максимальное число биткоинов, которого можно достичь, — около 21 миллиона. Примерно 89% от общего количества биткоинов находится в обращении.
Deutsche Bank — крупнейший немецкий финансовый конгломерат. По состоянию на 2020 год под его управлением находятся активы на $1,3 трлн.