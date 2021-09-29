Цена на газ в Европе снова обновила рекорд

В ходе торгов фьючерсы на газ в Европе достигли $1050 за тысячу кубометров, следует из данных торгов на ICE Futures.

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Октябрьские фьючерсы на пике торговались по 85,35 евро за мегаватт-час, или по 1050,73 доллара за тысячу кубометров.

28 сентября, по данным торгов на ICE Futures, цена на газ в Европе впервые в истории поднялась до $1000 за тыс. кубометров. До этого стоимость газа неоднократно превышала $900 за тыс. кубометров.

В Кремле полагают, что резкий рост цен на газ в Европе связан с развитием спотового рынка. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что «Газпром» близок к историческому рекорду по объемам поставок и выполняет все обязательства, рассматривая новые долгосрочные контракты, чтобы удовлетворить растущие потребности потребителей в газе.