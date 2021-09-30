Запрещенному в Китае биткоину нашли замену

Жесткие меры по подавлению криптовалюты помогут властям Китая укрепить цифровой юань. Запретив «анонимные» деньги и заменив их собственной цифровой валютой, партия надеется вернуть контроль над рынком, пишет Quartz.

Фото: Ng Han Guan / AP Ng Han Guan / AP

Не желая отставать от других развитых экономик, Китай начал широко внедрять криптовалюту почти сразу после ее создания. В 2011 году, всего через два года после появления биткоина, в стране открылась первая криптовалютная биржа. К 2016 году Китай стал очень влиятельным игроком в отрасли, будучи одновременно центром торговли токенами и крупным производителем оборудования для майнинга. Однако со временем для КНР стало очевидным, что популярность криптовалюты прежде всего объясняется возможностью осуществлять децентрализованные и анонимные транзакции. Эта особенность не вписывалась в политику председателя партии Си Цзиньпина по управлению цифровой экономикой.

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У Пекина были и другие причины для недовольства. Китайцы нашли биткоин очень привлекательным, так как они были скованы мерами контроля за движением капитала и искали новые объекты для инвестиций. Криптовалюта стала как привлекательным вариантом инвестирования, так и способом перевода средств за границу. В результате Китай начал борьбу с цифровым нововведением — в 2017 году партия запретила ICO (первичное предложение токенов) и закрыла все криптобиржи. А в этом году КНР запретила майнинг и торговлю криптовалютами на территории страны. Эти жесткие меры могут поспособствовать тому, что цифровой юань станет одним из немногих жизнеспособных вариантов цифровой валюты в Китае. «Они [власти] гарантируют, что в новой эре валюты, поддерживаемой ЦБ, любые потенциальные риски для рынка будут устранены или смягчены. Суровые меры против майнинга и криптовалюты вписываются в эту риторику», — утверждает глава сингапурской консалтинговой фирмы Kapronasia Зеннон Капрон.

Китай начал разрабатывать собственную цифровую валюту вскоре после прихода Си к власти. Цифровой юань поступил в электронные кошельки граждан в 2020 году после почти восьми лет разработки. Валюта выпускается Народный банком Китая (аналог ЦБ) и распределяется через шесть крупных коммерческих банков. Пользователи могут совершать платежи, сканируя QR-коды или используя физические устройства, в том числе обычные кошельки со встроенными цифровыми чипами. По данным правительства, к июню 2021 году было создано около 20 миллионов цифровых кошельков для юаней, а объем сделок достиг 34,5 миллиарда юаней (5,3 миллиарда долларов).