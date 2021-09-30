Названа самая доходная валюта 2021 года

Валюта Сейшельских островов – сейшельская рупия - с начала года подорожала на 60% и стала самой доходной в мире в 2021 году благодаря туристическому буму, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, среди 146 валют мира, отслеживаемых агентством, это лучший результат в 2021 году. В десятке лидеров еще четыре африканских валюты, больше всего укрепившиеся к доллару с начала года.

Так, на втором месте - единица Республики Замбия, замбийская квача. Она подорожала примерно на 26% к доллару, на третьем валюта Мозамбика — мозамбикский метикал, выросший 17%. По 7% с начала года прибавили армянский драм, ангольская кванза и украинская гривна. В топ-10 также оказались грузинский лари (рост 6%), белорусский рубль (4%), угандийский шиллинг и доминиканское песо (по 3%).

Издание отмечает, что валюта Сейшельских островов укрепилась благодаря туристическому буму, который привел к притоку иностранной валюты в страну. Сейшельская рупия только на этой неделе укрепилась к американскому доллару на 2,9%, до 13,31 рупий за доллар.

Доходность сейшельской рупии превысила динамику основных биржевых индексов на рынке США. Так, индекс Dow Jones, отслеживающий динамику 30 крупнейших американских компаний, с начала года вырос на 11,74%, а индекс S&P 500 — на 15,9%.