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Названа самая доходная валюта 2021 года

Елена Прошина
1 час назад

Валюта Сейшельских островов – сейшельская рупия - с начала года подорожала на 60% и стала самой доходной в мире в 2021 году благодаря туристическому буму, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Названа самая доходная валюта 2021 года
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отмечает издание, среди 146 валют мира, отслеживаемых агентством, это лучший результат в 2021 году. В десятке лидеров еще четыре африканских валюты, больше всего укрепившиеся к доллару с начала года.

Так, на втором месте - единица Республики Замбия, замбийская квача. Она подорожала примерно на 26% к доллару, на третьем валюта Мозамбика — мозамбикский метикал, выросший 17%. По 7% с начала года прибавили армянский драм, ангольская кванза и украинская гривна. В топ-10 также оказались грузинский лари (рост 6%), белорусский рубль (4%), угандийский шиллинг и доминиканское песо (по 3%).

Издание отмечает, что валюта Сейшельских островов укрепилась благодаря туристическому буму, который привел к притоку иностранной валюты в страну. Сейшельская рупия только на этой неделе укрепилась к американскому доллару на 2,9%, до 13,31 рупий за доллар.

Доходность сейшельской рупии превысила динамику основных биржевых индексов на рынке США. Так, индекс Dow Jones, отслеживающий динамику 30 крупнейших американских компаний, с начала года вырос на 11,74%, а индекс S&P 500 — на 15,9%.

Российский рубль с начала года укрепился к доллару на 1,7%. Вместе с тем в сентябре национальная валюта показывает лучший результат среди валют стран с развивающейся экономикой на фоне роста цен на энергоносители. Как уточняет издание, с начала сентября рубль укрепился к доллару на 0,68%, при этом остальные валюты-аналоги подешевели, среди них гонконгский доллар, китайский юань и тайваньский доллар. К концу сентября курс доллара снизился до 72,6, для сравнения в конце августа он стоил на уровне 73,2.

Рынки,Bloomberg,РБК,
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