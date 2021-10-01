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Минфин ожидает резкое падение спроса на нефть

Елена Прошина
44 минуты назад

Спрос на нефть во всем мире может упасть до катастрофической отметки, сообщает ura.ru со ссылкой на доклад Министерства финансов России об «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Минфин РФ предрек катастрофическое падение спроса на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что это произойдет в том случае, если Китай и Евросоюз достигнут своих целей по декарбонизации. По данным Минфина, долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными.

Спрос на нефть снизится катастрофически если объявленные намерения некоторых стран по достижению углеродной нейтральности обретут законодательный статус, и этому примеру последуют другие страны. Как ожидается, это может произойти к 2050 году.

По данным Минфина, спрос к этому времени может снизиться в четыре-шесть раз от уровня 2019 года.

Как сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак, Россия планирует выйти на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года благодаря принятым решениям ОПЕК+. Для этого Россия будет увеличивать нефтедобычу каждый месяц на 100 тысяч баррелей в сутки.

Это принесет в российский бюджет более 400 млрд рублей при средней стоимости барреля в 60 долларов. Новак отметил растущий спрос на нефть и нефтепродукты.

Рынки,Александр Новак,Минфин,ЕС,
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