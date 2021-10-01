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Европа столкнулась с новыми проблемами из-за дефицита газа

Елена Прошина
1 час назад

Голландские производители тепличных овощей и цветов вынуждены экономить энергию из-за экстремально высоких цен на газ, и это может привести к росту цен, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Европа столкнулась с новыми проблемами из-за дефицита газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняет издание, площадь теплиц в Нидерландах - десять тысяч гектаров, что эквивалентно площади Парижа. Там выращивают помидоры, огурцы, сладкий перец, а также хризантемы, тюльпаны и орхидеи. В 2020 году экспорт продуктов из Голландии составил 9,2 миллиарда евро (10,7 миллиарда долларов), таким образом, страна является вторым по величине экспортером продуктов в Европу. Она же - громадный центр торговли цветами.

Чтобы обогревать такую площадь теплиц, требуется до трех миллиардов кубометров природного газа в год, или около 8,2 процента от общего потребления топлива в стране. По словам старшего аналитика Rabobank Синди ван Рейсвика, чьи слова приводит издание, энергетический кризис и дефицит газа заставляет компании сокращать освещение теплиц, уменьшать период выращивания, а также переносить планы начала производства. В отраслевой ассоциации Glastuinbouw Nederland не исключили, что, возможно, потребителям придется платить больше за овощи, цветы и фрукты. В свою очередь Марсель ван дер Лугт из цветочной компании Lugt Lisianthus отмечает, что счета за электроэнергию увеличились на 20-25%, и цены вырастут.

Как отмечает издание, дефицит фруктов и овощей может ускорить рост цен на продовольствие на фоне и без того высокой инфляции в Европе.

Рынки,Bloomberg,Lenta.ru,
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