Эксперты рассказали, что будет с рублем в октябре

Эксперты сделали экономический прогноз на октябрь 2021 года, пишет «Коммерсант».

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Начальник управления анализа рынков компании «Открытие Брокер» Константин Бушуев спрогнозировал слабое укрепление рубля в диапазоне 71,5–73 рублей за доллар, а также инфляцию 0,4–0,5%, по итогам месяца.

Годовые темпы роста потребительских цен, по мнению аналитика, могут показать свои максимумы, после чего постепенно пойдут вниз. Что касается нефти, эксперт предрек сохранение ее дефицита до конца года, что позволит фьючерсам на нефть Brent в октябре закрепиться выше 80 долларов за баррель.

Главный экономист по России и СНГ инвестиционного банка «ВТБ Капитал» Александр Исаков добавил, что с начала 2021 года курс евро к доллару следовал за прогнозами темпов вакцинации и ситуации с коронавирусом. В октябре, по его прогнозам, ситуация существенно не изменится, а значит евро продолжит торговаться на уровнях 1,16–1,17 доллара.