Кудрин назвал самую перспективную сферу работы в будущем

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о самой перспективной сфере работы в ближайшем будущем. По его мнению, наиболее быстро во всем мире растет креативная индустрия, передает РИА «Новости».
«Жители мира становятся немножко состоятельнее, им больше нужно индивидуальных каких-то качеств любого продукта, идет так называемая кастомизация мировой экономики», - сказал Кудрин, выступая на мероприятии «Мастера.Forum».
По словам Кудрина, на креативных специалистов уже сейчас возник большой спрос, а в ближайшие десятилетия он будет только расти. Речь идет о совершенствовании любой продукции - от дизайнерских промышленных станков до «совершенно бытовых вещей, которые встречаются в каждом доме».
Кудрин отметил, что в США и КНР данный рынок достиг уже почти 2 триллионов долларов. В России он оценивается в 2,5 триллиона рублей – «чуть больше 2% ВВП».
«По концепции развития креативных индустрий, которая принята на этой неделе в правительстве, мы должны к 2030 году достигнуть уровня примерно 6%», - заявил глава Счетной палаты.
Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что креативная индустрия в Москве растет каждый год на 15-20%.