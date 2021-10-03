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Названы самые востребованные за рубежом российские сериалы

Майк Габриелян
48 минут назад

В «Роскино» назвали самые популярные российские сериалы, проданные за границу в январе - сентябре 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя госкомпании.

Названы самые востребованные за рубежом российские сериалы
Фото: PremierPremier

Лидером стал триллер «Перевал Дятлова». Также большим спросом у иностранцев пользовались сериалы ВГТРК («Зулейха открывает глаза», «Грозный», «Оптимисты. Карибский сезон», «Зови меня мамой», «Закрытый сезон») и романтическая комедия «Секреты семейной жизни».

«Перевал Дятлова» - сериал, посвященный гибели туристов в горах Северного Урала. Его купили общественное телевидение Австралии SBS, немецкий канал FOX Germany, платформа Cirkus в Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, стриминговый сервис Topic в США и Канаде, а также компании Warner Media в Латинской Америке. Кроме того, «Перевал Дятлова» покажут в Эстонии и Польше.

По данным «Роскино», Россия третий год подряд входит в топ-10 стран — экспортеров сериалов. Конкурентами наших кинопроизводителей являются компании США, Южной Кореи, Британии и Испании.

При этом некоторые эксперты утверждают, что определить место России в мировом экспорте сериалов сейчас затруднительно. Это связано с тем, что контент иногда продается производителями самостоятельно, в обход посредников в лице «Роскино».

Ранее сообщалось, что Роскино намерено организовать международный онлайн-рынок.

Рынки,ВГТРК,
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