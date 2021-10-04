Финансист назвала причины занижения курса рубля

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Диана Степанова в беседе с агентством «Прайм» назвала причины занижения курса рубля.

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По ее словам, российская валюта недооценена из-за ряда макроэкономических причин, в том числе из-за большого объема международных резервов, положительного сальдо платежного баланса, реализации бюджетного правила. Она добавила, что рекордный рост цен на топливо, металлы и сырьевые товары также оказывают влияние на положение дел.

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Финансист отметила, что рубль неоднократно оказывался в лидерах среди самых недооцененных валют мира, как согласно оценке по индексу БигМака, так и по фундаментальной обоснованности. Специалист пояснила, что фундаментальную обоснованность курса определяют состоянием платежного баланса и прогнозом факторов, которые влияют на него.

Степанова заявила, что официальный уровень безработицы в России снизился с 6,3 процента в прошлом году до 4,5 процента в июле 2021-го с прогнозом продолжения снижения до минимумов в 4,3 процента. Уровень госдолга России к ВВП на 1 июля текущего года составлял 17,7 процента. Эксперт добавила, что федеральный бюджет страны за первые шесть месяцев 2021 года стал профицитным и составил 774,7 миллиарда рублей. Следующие два года также ожидается профицит бюджета. По словам финансиста, прогноз платежного баланса позитивный.

Кроме того, в стране наблюдается стабильный положительный торговый баланс. Устойчивость рубля не вызывает сомнений, однако текущий торговый баланс не оказывает должного влияния на процесс валютного курсообразования. По словам Степановой, с точки зрения сильных базовых экономических показателей курс рубля занижен из-за инфляционных и девальвационных ожиданий участников рынка и утечки капитала. Также она отметила, что главным фактором занижения курса рубля является геополитическая напряженность.