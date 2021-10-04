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Цена на газ в Европе достигла нового абсолютного рекорда

Елена Прошина
1 час назад

В Европе цена на газ вновь показала стремительный рост и побила исторический рекорд. Стоимость ноябрьского фьючерса на эталонном хабе TTF достигла $1267 за 1 тыс. кубометров. Европейские цены на газ увеличились с начала года в четыре раза в результате торгов. Об этом пишет «Коммерсант».

Цена на газ в Европе достигла абсолютного рекорда
Фото: ReutersReuters

Эксперты подчеркивают, что этот показатель — не предел. Цены на газ продолжат расти, так как основные потоки СПГ направляются не в Европу, а в Азию. При этом запасы газа на континенте также достигли рекордно низкого уровня. Некоторые европейцы продолжают обвинять «Газпром» за отказ увеличить экспорт. В компании отвечают, что все заявки клиентов выполняются, а с января по сентябрь они нарастили поставки на экспорт на 15,3%, до 145,8 млрд кубометров.

По мнению специалистов, в Европе на любые изменения в объемах поставок газа со стороны «Газпром» реагируют очень остро. Паника, как поясняют эксперты, связана с резким увеличением стоимости за электроэнергию.

Ранее цены на газ на Украине взлетели до исторического максимума. Согласно данным торгов Украинской энергетической биржи (УЭБ), стоимость тысячи кубометров природного газа приблизилась к отметке в 1500 долларов.

Рынки,Экономика,Газпром,
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