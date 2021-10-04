Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
Пробки 4 балла
USD 72.92EUR 84.64BRENT 80.66
Войти в почту

Цена на уголь в Европе побила 20-летний рекорд

Секрет Фирмыиещё 6
40 минут назад

Цена на энергетический уголь в странах Европы выросла на 16,5% и достигла $232,2 за тонну, преодолев рекордную отметку как минимум за 20 лет. Стоимость твёрдого топлива калорийностью 6000 ккал/кг превысила максимум, который был установлен в 2008 году, примерно на 6%. Об этом сообщило международное ценовое агентство Argus. Рост ускорился в конце сентября из-за подорожания газа и дефицита угля на европейском рынке.

Цена на уголь в Европе побила 20-летний рекорд
Фото: ТАССТАСС

Данные Argus привёл «Прайм». Поскольку прибыльность угольной генерации в Европе многократно превышает доходы от производства электроэнергии на газовых ТЭС, спрос также продолжает расти.

«Предложение угля на европейском рынке остаётся ограниченным, так как основные поставщики твёрдого топлива в регионе не успевают наращивать экспорт такими высокими темпами. В результате запасы угля в портах Северо-Западной Европы сейчас находятся на минимальном уровне за прошедшие пять лет для этого времени года, едва превышая 4 млн тонн», — говорится в сообщении.

Европе приходится конкурировать за свободный уголь с Азией, где испытывают аналогичную нехватку топлива. Это также негативно сказывается на ценах.

Напомним, цена фьючерса на природный газ на ноябрь в очередной раз побила исторический рекорд и достигла уже $1200 за 1000 кубометров. В связи с этим Европа попросила у России больше угля. Однако она его вряд ли получит — производители не торопятся с увеличением экспорта.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители