Цена на уголь в Европе побила 20-летний рекорд

Цена на энергетический уголь в странах Европы выросла на 16,5% и достигла $232,2 за тонну, преодолев рекордную отметку как минимум за 20 лет. Стоимость твёрдого топлива калорийностью 6000 ккал/кг превысила максимум, который был установлен в 2008 году, примерно на 6%. Об этом сообщило международное ценовое агентство Argus. Рост ускорился в конце сентября из-за подорожания газа и дефицита угля на европейском рынке.

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Данные Argus привёл «Прайм». Поскольку прибыльность угольной генерации в Европе многократно превышает доходы от производства электроэнергии на газовых ТЭС, спрос также продолжает расти.

«Предложение угля на европейском рынке остаётся ограниченным, так как основные поставщики твёрдого топлива в регионе не успевают наращивать экспорт такими высокими темпами. В результате запасы угля в портах Северо-Западной Европы сейчас находятся на минимальном уровне за прошедшие пять лет для этого времени года, едва превышая 4 млн тонн», — говорится в сообщении.

Европе приходится конкурировать за свободный уголь с Азией, где испытывают аналогичную нехватку топлива. Это также негативно сказывается на ценах.