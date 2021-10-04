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Нефть подорожала до рекордных значений

Газета.Ruиещё 8
1 час назад

Цена марок нефти WTI и Brent достигла рекордных значений. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Нефть подорожала до рекордных значений
Фото: DepositphotosDepositphotos

Так, стоимость нефти WTI впервые с ноября 2014 года поднялась выше $77 за баррель. При этом цена фьючерсных контрактов на нефть Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE увеличилась на 1,65%, достигнув $80,58 за баррель впервые с октября 2018 года.

Ранее ОПЕК признала Россию, Канаду и Китай основными драйверами роста добычи нефти в мире.

До этого сообщалось, что РФ оказалась на втором месте по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, первое место занимает Канада. По имеющимся данным, США перестали получать нефть из Венесуэлы из-за санкций, а установленные ОПЕК ограничения на добычу затруднили поставки, оставив возможность для российских экспортеров.

Рынки,ОПЕК,
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