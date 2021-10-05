Спрогнозированы риски для рубля в октябре

Сила рубля не перестает восхищать, так как он отсекает внешние негативные факторы в случае их проявления, сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитика Анну Бодрову.

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По ее словам, за сентябрь рубль подорожал на 0,7% к доллару и на 2,8% к евро. При этом на российскую национальную валюту до сих пор оказывает влияние нефтяной фактор. В среднем, баррель нефти сорта Brent в октябре может стоить 76-80 долларов, что для российской валюты будет плюсом.

Рубль может просесть из-за растущей инфляции. Бодрова отмечает, что в октябре индекс потребительских цен в стране продолжит повышаться за счет разгона ценников в продовольственном секторе и сфере услуг.

Как ожидается, октябрь для рубля станет вполне спокойным месяцем за счет баланса плюсов и минусов. Доллар будет стоить в пределах 72-75 рублей, евро - 83-86 рублей.

Ранее финансовый аналитик Анна Зайцева сообщила, что в четвертом квартале текущего года национальная российская валюта будет торговаться в пределах 71,5-74 рубля за доллар. По ее словам, негативом может стать расширение санкций со стороны США по операциям с российским госдолгом для американцев.