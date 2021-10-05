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Цена на газ в Европе достигла почти $1500 за тысячу кубометров

Газета.Ruиещё 7
54 минуты назад

Цена фьючерса на газ в Европе выросла более чем на 20% от расчетной цены понедельника, 4 октября, достигнув нового рекордного значения и достигла почти $1500 за тысячу кубометров, следует из данных торгов на ICE Futures.

Цена на газ в Европе достигла почти $1500 за тысячу кубометров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в 15.26 мск составила рекордные $1427,4 за тысячу кубометров.

Динамику фьючерсов рассчитывают на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня.

В понедельник, 4 октября, торги закрылись на уровне $1156,3 за тысячу кубометров, а расчетная цена приблизилась к ;1160.

Ранее сообщалось, что акции «Газпрома» установили новый исторический максимум стоимости. К 10.05 мск акции «Газпрома» увеличились в стоимости на 1,41%, достигнув 381,35 рубля.

Также в Германии заявили, что Россия не виновата в высоких ценах на газ в Европе.

Рынки,Газпром,
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