Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.57EUR 84.17BRENT 82.32
Войти в почту

Акции Сбербанка установили рекорд

Lenta.ru
1 час назад

Акции Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 5 октября, выросли до 352,74 рубля за штуку и обновили исторический максимум.

Акции Сбербанка установили рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предыдущий рекорд был установлен накануне. С начала октября акции компании выросли почти на семь процентов, а с начала года — почти на 69 процентов. На 13:25 акции торговались по 352,35 рубля.

5 октября установили рекорды ценные бумаги «Газпрома» и «Роснефти». Акции российских энергетических гигантов обновляют максимумы на фоне роста газовых и нефтяных котировок.

Также 5 октября валютный индекс РТС побил десятилетний рекорд, преодолев отметку в 1,8 тысячи пунктов. Накануне достиг максимума рублевый аналог РТС — индекс Мосбиржи.

Рынки,Компании,Роснефть,Газпром,Московская биржа,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители