Нефть и газ обвалили евро до минимума

Курс евро опустился ниже 84 рублей впервые с июля прошлого года, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Курс евро расчетами «завтра» на 16.32 мск вторника, 5 октября, снижается на 26 копеек, до 83,99 рубля.

На минимуме сессии евро падал до 83,95 рубля, теряя 31 копейку относительно предыдущего закрытия торгов. В последний раз курс евро опускался ниже 84 рублей 27 июля 2020 года.

Российская валюта также растет к доллару – к 16.32 мск он терял 5 копеек и стоил 72,46 рубля.