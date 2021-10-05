Нефть и газ обвалили евро до минимума

Курс евро опустился ниже 84 рублей впервые с июля прошлого года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс евро расчетами «завтра» на 16.32 мск вторника, 5 октября, снижается на 26 копеек, до 83,99 рубля.
На минимуме сессии евро падал до 83,95 рубля, теряя 31 копейку относительно предыдущего закрытия торгов. В последний раз курс евро опускался ниже 84 рублей 27 июля 2020 года.
Российская валюта также растет к доллару – к 16.32 мск он терял 5 копеек и стоил 72,46 рубля.
Поддержку рублю оказывает позитив на сырьевых площадках. Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов во вторник росла на 1,38% - до 82,38 доллара за баррель.