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"Как ловить падающий нож": эксперт предостерег от покупок акций IT-гигантов

Роман Кирьянов
1 час назад

Рекордное падение акций компаний американской IT-индустрии, зафиксированное после самого крупного в истории интернета сбоя 4 октября, только началось, так что с покупкой их бумаг пока лучше не торопиться. Таким мнением с "Рамблером" поделился главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов.

"Ловить падающий нож": эксперт предостерег от покупок акций IT-гигантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вчерашнее падение в IT — это только начало, потому что далее будет точная количественная оценка потерь Facebook, а затем — плохой финансовый отчет и продажи вслед за ним. Как минимум, акции Facebook можно рассчитывать купить возле отметки $290. Ловить отскок в акциях Facebook сейчас — это все равно что ловить падающий нож"

По словам аналитика, дать временную оценку, когда начнется отскок, невозможно, но это точно не вопрос нескольких ближайших дней. Скорее всего, сбой в работе запустит цепную реакцию, каждое новое звено которой будет работать на удешевление акций. Также на негатив может сыграть и выступление в Конгрессе бывшей сотрудницы Facebook Френсис Хауген, которая должна обнародовать внутреннее расследование FB об алгоритмах компании.

"Я думаю, продажи в бумагах FB продлятся как минимум неделю, там ведь еще репутационный негатив намечается, связанный с показаниями сотрудницы. Инфоповодов для продаж будет предостаточно, и лучше подождать либо дней 10, либо того момента, когда акции будут котироваться по $290 — что наступит раньше. И далее принимать инвестиционное решение, сделав повторный анализ"

Крупнейший в истории интернета сбой начался 4 октября в 18:30 по мск. Он затронул такие сервисы как Instagramm, Facebook и WhatsApp, также неполадки отметили пользователи TikTok и VK.

Журналист Independent Брайан Кребс сообщил, что причиной сбоя может быть сбой DNS-маршрутизатора, не позволял системам найти расположение Facebook и Instagram.

На закрытии торгов 1 октября акции Facebook на Nasdaq торговались по 343 доллара, 4 октября их стоимость падала до 323 долларов. В 18:30 мск 5 октября акции торговались по 331,91 долл.

Рынки,Брайан Кребс,Алексей Антонов,
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