Россия отказалась помочь США с дефицитом энергоресурсов

Страны ОПЕК, включая Россию, не ответили на призыв Белого дома увеличить добычу нефти из-за энергетического кризиса, который распространяется по всему миру и угрожает экономической стабильности, пишет британское издание Express.

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Как пишет издание, в настоящее время стоимость природного газа и угля является самой высокой за всю историю человечества, а сокращение поставок энергии в Европе и Азии приводит к резкому росту. Дефицит энергии распространился и на США, но ОПЕК отказалась помочь администрации Джо Байдена решить эту проблему.

Как уточняется в материале, организация ОПЕК+, в которую входит Россия, сообщила в понедельник, что будет придерживаться принятого этим летом плана по постепенному увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в день каждый месяц.

Издание пишет, что это решение может обострить напряженность между странами ОПЕК и крупными потребителями энергии, такими как США, Великобритания и Китай, на фоне опасений, что рост цен на энергоносители может подорвать восстановление экономики после пандемии.