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Россия отказалась помочь США с дефицитом энергоресурсов

Елена Прошина
1 час назад

Страны ОПЕК, включая Россию, не ответили на призыв Белого дома увеличить добычу нефти из-за энергетического кризиса, который распространяется по всему миру и угрожает экономической стабильности, пишет британское издание Express.

Россия отказалась помочь США с дефицитом энергоресурсов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, в настоящее время стоимость природного газа и угля является самой высокой за всю историю человечества, а сокращение поставок энергии в Европе и Азии приводит к резкому росту. Дефицит энергии распространился и на США, но ОПЕК отказалась помочь администрации Джо Байдена решить эту проблему.

Как уточняется в материале, организация ОПЕК+, в которую входит Россия, сообщила в понедельник, что будет придерживаться принятого этим летом плана по постепенному увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в день каждый месяц.

Издание пишет, что это решение может обострить напряженность между странами ОПЕК и крупными потребителями энергии, такими как США, Великобритания и Китай, на фоне опасений, что рост цен на энергоносители может подорвать восстановление экономики после пандемии.

Цены на нефть в настоящее время выросли до рекордных за семь лет значений. В частности, нефть марки Brent во вторник превысила отметку в 83 доллара за баррель. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США пытались договориться с ОПЕК о «компромиссном решении, позволяющем продвигать предложенное увеличение добычи», при этом в Белом доме не стали обвинять ОПЕК в скачке цен на нефть.

Рынки,Джозеф Байден,ОПЕК,
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