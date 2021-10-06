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Цена на газ в Европе пробила отметку в $1600

Лера Букина
1 час назад

Стоимость газа в Европе на открытии торгов 6 октября обновила исторический максимум, превысив $1600 за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Цена на газ в Европе пробила отметку в $1600
Фото: EPAEPA

Цена на ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на 9:10 мск подскочила до $1559 за 1 тысячу куб. м, или 130 евро за МВт/ч. Затем цена достигла $1606 за тысячу кубометров.

В понедельник, 4 октября, Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», заявил о старте заполнения газом первой нитки газопровода.

В прогнозе датского Saxo Bank на четвертый квартал 2021 года говорилось, что запуск «Северного потока-2» может повлечь за собой снижение стоимости природного газа до исторических уровней. Глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен считает, что европейских потребителей и энергоемкие отрасли ждут существенные затраты, если не наступит мягкая зима или не произойдет увеличение потоков газа, например, от России через «Северный поток-2».

Также сообщалось, что пять стран Европейского союза — Франция, Чехия, Испания, Греция и Румыния — потребовали расследовать причины рекордного повышения цен на газ. В их совместном заявлении говорится, что для выяснения причин неэффективности текущих газовых контрактов необходимо провести расследование функционирования европейского рынка газа. Также авторы инициативы хотят установить общие правила в вопросе объемов запасов газа и повысить координацию при закупках.

Рынки,Saxo Bank,ЕС,
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