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Ждать ли обвала рубля перед новым годом

Елена Прошина
1 час назад

Инвестор предрек рублю стабильность до конца года

Ждать ли обвала рубля перед Новым годом
Фото: ТАССТАСС

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров считает, что до конца года курс рубля будет стабильным, пишет издание «Инвест-Форсайт».

По словам эксперта, год рубль завершит примерно на текущих позициях. Он пояснил, что сильным поддерживающим фактором стабильности курса рубля являются цены на нефть и газ, благодаря чему в настоящее время национальная валюта переносит любой негатив с внешних рынков спокойно.

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Сидоров считает, что до конца года нефть останется на уровне $76-80 за баррель или выше, а стоимость природного газа даже при коррекции будет сравнительно высокой.

«Это обещает российскому рублю стабильность на уровне 71–73 руб. за доллар и в диапазоне 83–85 руб. за евро», - сказал Сидоров изданию.

Пори этом он подчеркнул, что такой прогноз возможен, если не будет очередного форс-мажора, такого как существенное падения цены на нефть, новые санкции со стороны США, неожиданные действия ФРС США по ключевой ставке и другие.

«Любой негатив на внешних рынках способен отправить рубль на рубежи 78 руб. за доллар и выше», - считает эксперт.

Рынки,Федор Сидоров,ФРС,
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