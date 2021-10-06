"Это не часы и галстуки": Путин о биржевой торговле газом

"В целом биржевая торговля газом... не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков, потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, и это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах в ожидании определенной ситуации на рынке. А газ так не торгуется, его нельзя так хранить", – пояснил Путин.