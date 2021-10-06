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Путин сравнил торговлю газом с продажей трусов и часов

Елена Прошина
45 минут назад

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики отметил, что биржевая торговля газом имеет свои особенности, но Россия считает возможным обсудить переход на эту модель при условии, что это собьет ажиотажный спрос в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

"Это не часы и галстуки": Путин о биржевой торговле газом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Биржевая торговля Надо еще раз это обсудить, давайте сделаем это. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно", – сказал Путин.

По его словам, биржевая торговля газом имеет свои особенности, в частности, газ нельзя хранить, как товары повседневного спроса и даже нефть.

"В целом биржевая торговля газом... не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков, потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, и это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах в ожидании определенной ситуации на рынке. А газ так не торгуется, его нельзя так хранить", – пояснил Путин.

Как пишет ТАСС, он также одобрил идею увеличить предложение газа на рынке, чтобы сбить ажиотажный спрос, но сделать это следует делать не через спотовый рынок в Европе, а через Санкт-Петербургскую биржу.

«Суета и шараханье»: Путин объяснил резкий рост цен на газ в Европе

Ранее Путин в ходе совещания по вопросам развития энергетики заявил, что причиной резкого роста цен на газ в Европе стали не только эти факторы, но и «резкие необдуманные действия» и ошибки властей ЕС. В частности, он назвал ошибкой решение Еврокомиссии о сворачивании долгосрочных контрактов на поставки газа в пользу биржевой торговли топливом. Как пояснил президент, эта политика является ошибочной, поскольку не учитывает специфики рынка газа ввиду большого количества факторов неопределенности, пишет РБК.

Рынки,Владимир Путин,Санкт-Петербургская биржа,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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