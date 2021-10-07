Американское издание связало снижение цен на газ с заявлением Путина

После заявления президента РФ Владимира Путина о готовности России стабилизировать растущие цены на энергоносители стоимость газа на мировом рынке снизилась. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию», — сообщают в газете.

Согласно данным торгов на ICE Futures, цены фьючерсов на газ в Европе после достижения исторического максимума (1937 долларов за 1 тысячу кубометров) за день растеряли больше 600 долларов. «Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое», — сообщают РИА «Новости.

Ранее сообщалось, что на фоне подъема цен на энергоносители в Европе, предложение по газу на биржах можно увеличить, только использовать для этого нужно не европейские споты, а площадку в Санкт-Петербурге. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.