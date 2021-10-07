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Акции «Газпрома» обвалились

Lenta.ru
3 часа назад

Акции «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 7 октября, обвалились на 5,9 процента на фоне снижения цен на газ. В 10:02 мск бумаги вышли на дневной пик (384,3 рубля за штуку), затем начали опускаться и в 11:12 упали до 361,83 рубля. На 11:25 они торговались по 362,72 рубля.

Акции «Газпрома» обвалились
Фото: ТАССТАСС

Цены на газ на европейских биржах опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, хотя накануне они побили рекорд, приблизившись к 2000 долларов. Британское издание Financial Times предположило, что стоимость топлива снизилась после слов президента России Владимира Путина о готовности стабилизировать цены на энергоносители.

6 октября Владимир Путин по итогам совещания по вопросам энергетики поддержал инициативу вице-премьера Александра Новака увеличить предложение газа на рынке. Президент также упрекнул европейские власти в повышении цен на топливо. Подорожание произошло из-за отказа европейцев от долгосрочных контрактов с «Газпромом» в пользу биржевых торгов.

В начале октября в «Газпроме» заявили, что ожидают холодную зиму, которая станет «хорошей» для компании. Прогноз добычи газа на 2021 год составляет 510 миллиардов кубометров против 452,7 миллиарда в 2020 году.

Рынки,Компании,Александр Новак,Владимир Путин,Газпром,Московская биржа,
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