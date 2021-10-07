Доллар рекордно подешевел впервые с 16 июня

Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с 16 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи .

Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в США поставит под угрозу статус доллара как мировой валюты. По его словам, это произойдет, если республиканцы в Конгрессе не согласуют увеличение максимального размера государственного долга.