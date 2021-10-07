Представители власти и крупного бизнеса обсудили ESG

Представители крупного бизнеса и органов власти в программе "Зеленый переход" на телеканале "Россия 24" рассказали о ESG (экологическая, социальная и управленческая ответственность) - понятии, которое завоевывает все больше пространства в повестке не только отдельных компаний, но и целых стран. В дискуссии принимали участие первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, вице-президента по энергетике и экологии группы НЛМК Сергей Чеботарев, директор практики услуг по корпоративному управлению и устойчивому развитию PwC в России Елена Дубовицкая, заместитель Министра экономического развития РФ Илья Торосов и директор по устойчивому развитию СИБУРа Максим Ремчуков. "Понятие ESG впервые было сформулировано в 2005 году, когда ООН пригласила крупнейших финансистов присоединиться к инициативе "Принципы ответственного инвестирования", которая призывала учитывать критерии ESG при принятии инвестиционных решений. И сегодня ESG — это практика, которая позволяет разложить устремления ООН и всего человечества на конкретные задачи и инструменты. Это про то, как развивать предприятия и делать бизнес в целом", - сказал Ведяхин. По мнению Сергея Чеботарева, ESG должно быть не просто набором инструментов, а целостной системой, куда интегрируются различные практики — сбор и переработка вторсырья, высадка деревьев, снижение выбросов парниковых газов и так далее. "Ключевое слово здесь — ответственность: перед окружающей средой, своими сотрудниками, инвесторами и акционерами. При этом нельзя сказать, что принципы ESG новы сами по себе: многие предприятия, которые годами ответственно подходили к своей деятельности, подобны господину Журдену из пьесы Мольера "Мещанин во дворянстве", который только к 40 годам узнал, что говорит прозой. Другими словами, ответственный подход применяется уже десятилетиями, однако именно в последние 10–15 лет этот термин наконец-то наполнился конкретным смыслом и из разряда "благотворительности" или "филантропии" превратился в способ ведения бизнеса и привлечения инвестиций", - заявил Чеботарев. Александр Ведяхин также анонсировал масштабную программу лесовосстановления. По случаю 180-летия Сбербанка, которое отмечается 12 ноября 2021 года, Сбер в текущем году высадит 180 тысяч деревьев, а к концу 2023 года эта цифра вырастет до 1 млн. При этом Сбер ставит перед собой глобальную цель: не просто нейтрализовать собственный углеродный след, но и стать драйвером ESG-повестки и ESG-трансформации для всей страны. Банк уже снижает ставки корпоративным клиентам, соответствующим ESG-критериям. Сбер намерен сформировать ESG-рейтинг всех своих клиентов-юрлиц и будет оказывать им финансовую и нефинансовую поддержку, чтобы они смогли снизить свой углеродный след и соблюдать ESG-принципы для получения финансирования на максимально выгодных условиях. Участники программы заключили, что ESG-повестка помогает людям не брать планету взаймы у будущих поколений, а перераспределение финансовых потоков делает следование ESG-принципам не только благородным, но и выгодным занятием, поскольку только так компании и правительства различных стран сохранят устойчивость и лояльность своих клиентов, акционеров и граждан.