Возвращение мигрантов. Почему без них российской экономике станет совсем худо

Россия снова (после первого удара пандемии) стала открывать двери для трудовых мигрантов, чтобы восстановить свою экономику. Начали впускать тех, кто будет работать на стройках — сюда до 2024 года правительство хочет привлечь 5 млн мигрантов. А МВД готовит новый закон, который упростит иностранцам трудоустройство и получение гражданства. «Секрет фирмы» вместе с экспертами разобрался, так ли на самом деле нужны эти миллионы мигрантских рабочих рук и что с ними делать, чтобы не обострить старые проблемы.

Фото: «Секрет Фирмы», «Секрет Фирмы»,

В мире на начало 2020 года насчитывалось свыше 160 млн трудовых мигрантов, а в России — 5,5 млн. Последняя цифра с 2016 года выросла на 30% (тогда их было 4,3 млн). До пандемии в страну ежегодно въезжали по 5–6 млн человек, а от общей численности занятых иностранные мигранты в 2019 году составляли почти 4%. При этом большая их часть были незарегистрированными.

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Трудовые мигранты в России — в основном неквалифицированные кадры: каждый второй — со средним образованием, а 13,6% вообще без него. Заняты они в первую очередь в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспортном секторе и торговле, единицы — в здравоохранении.

Из-за коронавируса Россия ограничила въезд иностранцам в страну, в результате чего их приток сократился в 2,4 раза (с января по август 2020 года), а 22% уехали к себе на родину. Бизнес заговорил о нехватке рабочей силы — об этом заявили 40% российских компаний. В Санкт-Петербурге рынок труда потерял 500 000 человек, что сопоставимо с годовым оборотом кадров на нём — он находится на уровне 600 000 человек (это те, кто искал или менял работу, уходил с рынка).

Потеря касается и официально трудившихся, и неоформленных иностранцев, и внутренних мигрантов. Соискателей стало значительно меньше, чем вакансий, а в сегменте массового подбора персонала ситуация оказалась особенно сложной. Ряд кадровых агентств отказывался работать в этом направлении, потому что не удавалось никого найти.

К концу 2020 года в России оказалось примерно на 20% меньше трудовых мигрантов, чем в конце 2019-го, то есть на 1,4 млн человек. Спрос на вакансии, которые они занимали, в октябре — ноябре 2020 года взлетел на 70% (по сравнению с октябрём — ноябрём 2019-го), особенно в секторе разнорабочих и водителей. В строительстве нехватка рабочих рук достигла 50%, сроки ввода жилья в эксплуатацию срывались. И этот дефицит кадров, о котором бизнес активно говорит, соседствует с ростом безработицы. Потому что на вакантные места россияне не идут — не соглашаются на оклад, который спокойно принимали иностранцы. Он был в среднем на 50% ниже.

Сергей Песков, председатель общественного движения «Труд»

Произошёл отток иностранных трудовых мигрантов, десятки тысяч рабочих мест именно в аутсорсинговых/подрядных организациях оголились из-за нехватки рабочих, а качественная система управления внутренней временной трудовой миграцией даже сейчас отсутствует. Рабочие из регионов, где испытывается дефицит рабочих мест, не готовы временно уезжать на заработки в другие регионы в том количестве, в котором это требуется российской экономике. В настоящее время практически невозможно посчитать, сколько для российской экономики требуется российских и иностранных трудовых мигрантов.

Бизнес до сих пор напряжён.

Евгений Шевкун, генеральный директор строительной компании Keyfor

Мы продолжаем ощущать нехватку мигрантов на стройках. Сейчас есть какие-то облегчения: границы постепенно открываются, применяются меры по вакцинации мигрантов, однако пока этих усилий для заявленных новых строительных объёмов не хватает, а неопределённость с пандемией сохраняется. Кроме сокращения притока мигрантов из-за рубежа, мы наблюдаем и их перераспределение в другие, ставшие популярными специальности, как курьеры, таксисты или грузчики на складах.

По его словам, из-за нехватки рабочих рук ожидаемо растут зарплаты на строительных объектах. В итоге получается, что заработать на стройке можно, зарплаты часто даже выше, чем у россиян на ряде менеджерских позиций. Но сама профессия остаётся не слишком престижной, поэтому россияне в неё идти не хотят. Тем более что условия труда не самые лучшие, график работы интенсивный и не всегда позволяет иметь свободное время после условных 18:00. В результате привлекать легче именно мигрантов, но их сейчас мало. Получается замкнутый круг.

Кристина Раскопатина, руководитель компании «Ваш кадровый советник»

В связи с дефицитом кадров конкуренция среди работодателей начала расти, что привело к неизбежному росту заработной платы от 30 до 50% по всем категориям персонала. Изменилась и дисциплина среди рабочих: если раньше сотрудники могли работать по несколько лет в одной компании, сейчас идёт тотальная охота и переманивание рабочих между компаниями.

Зачем нам вообще мигранты

Сектор строительства — один из самых нуждающихся в иностранных кадрах, но он не единственный. Жилищно-коммунальное хозяйство тоже хочет трудовых мигрантов, всё больше запросов направляет и агросектор: для сезонных работ российских рук недостаточно. Если в 2020 году удалось разобраться с ситуацией через перераспределение специалистов из других сфер, то в феврале 2021 года Минсельхоз попросил правительство впустить мигрантов. Агропромышленный комплекс без них развиваться не сможет, особенно там, где распространен ручной труд, — в Московской, Астраханской и Вологодской областях. Последние две суммарно нуждаются в 22 000 мигрантов.

Эксперты, опрошенные «Секретом», говорят, что причин в таких острых потребностях несколько. Первая — нехватка отечественной рабочей силы из-за демографической ситуации. Поэтому исправить ситуацию в ближайшие 5–10 лет не получится.

Ирина Федорова, младший научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного экономического университета

Население России убывает с 1992 года. С 2006 года этот процесс затронул население трудоспособного возраста. По данным Центра демографии и экологии человека РАН, при сохранении существующей тенденции естественной убыли населения его численность к 2051 году достигнет 98 млн человек. Привлечение иностранных работников по приоритетным профессионально-квалификационным группам в соответствии с потребностями российской экономики является важным элементом для её дальнейшего развития. В первую очередь это касается сельского хозяйства (сезонные работы), ЖКХ, строительства.

Второй момент — нехватка россиян с рабочими специальностями. В топ-10 самых дефицитных профессий девять позиций занимают «синие воротнички»: на 100 вакансий шлифовальщика подают всего три резюме, со слесарями и сварщиками немногим лучше. Причины — и в том, что специальности непрестижные, и в том, что платят мало. И вряд ли в ближайшее время ситуация изменится: школьники выбирают офисы, медиаиндустрию, искусство.

«Учитывая те национальные планы, которые ставит перед собой государство, и темпы развития, которые были заданы, нехватка среди рабочих по стране составляет по разным оценкам от 7 млн до 10 млн человек», — оценивает ситуацию Кристина Раскопатина.

Экономика страны и отдельных компаний тоже благодаря мигрантам становится лучше. Расходы на ФОТ (фонд оплаты труда) в случае с такими работниками до двух раз ниже, как показывает практика строительного сектора. А для страны есть общий положительный эффект от того, что мигранты тратят деньги внутри России — арендуют жильё, платят за проезд, покупают продукты в магазинах.

Виталий Манкевич, президент Российско-азиатского союза предпринимателей и промышленников

В целом без мигрантов обойтись можно, но надо сильно вкладываться в технологии, заниматься ростом производительности труда, тогда обществу не будут нужны новые рабочие руки. Но это невозможно сделать при расходах на НИОКР в размере 1% от ВВП. Да и экономия расходов — не единственный плюс от мигрантов: у них часто более высокий уровень дисциплины, меньшие запросы (в том числе в отношении социального пакета), более высокая мотивация к труду и даже культура труда — среди северокорейских, вьетнамских рабочих.

«Рабочие из соседних государств охотнее соглашаются на тяжелый физический труд, а в российской экономике явно выражен дефицит неквалифицированной рабочей силы. И так как полноценных ресурсов на восстановление пока нет, мы ожидаем развития спроса на исполнителей, выходящих на короткие смены, — это прибыльно для людей и эффективно для компаний», — добавляет Артём Кумпель, управляющий директор «Авито работы».

Почти о том же говорит Елена Анужис, директор по персоналу клининговой компании «Ронова»: «Для граждан РФ труд в сфере клининга никогда не был привлекательным. Интерес проявляют в основном женщины старшего возраста. Но клининг — это тяжёлый физический труд, сопряжённый с уборкой больших площадей в торговых центрах, бизнес-центрах, на производстве. Не каждый способен выдержать такую нагрузку. А выходцы из стран СНГ зачастую физически более трудоспособны».

Её поддерживает Григориюс Волис, вице-президент банка «Юнистрим»: «В России огромное количество вакансий, которые практически невозможно закрыть без привлечения граждан из близлежащих стран. В некоторых случаях мигранты, в отличие от россиян, дорожат работой и выполняют её более ответственно и качественно».

Мигранты как фактор беспокойства

Однако в местах организованного нахождения мигрантов сложно сохранять и поддерживать общественный порядок. Это вызвано социокультурными и конфессиональными различиями коренного населения и мигрантов, считает председатель комитета по строительству «Опоры России» Олег Филиппов.

В СМИ то и дело всплывают не самые приятные инциденты, вызывающие у россиян тревожность. В июле 2021 года случилась массовая драка в Москве, возле станции метро «Кузьминки». В ней участвовали около 200 человек, и большая часть — это иностранцы. Есть пострадавшие, есть задержанные. В Петербурге тоже неспокойно: в Красносельском районе в августе задержали 18 человек, затеявших массовое побоище и находившихся в России с нарушением миграционного законодательства.

Самым резонансным инцидентом последнего времени стало изнасилование и убийство женщины в подмосковном посёлке. По делу проходят двое подозреваемых, оба — граждане Таджикистана. После этого события местные жители вышли на сход против мигрантов. На фоне этого общежитие для мигрантов в посёлке закрыли. Правда администрация Сергиво-Посадского района, где случилась трагедия, сообщила, что к конкретному общежитию виновные отношения не имеют. Возможно, предпринятые меры со стороны властей слишком кардинальные, но они помогли успокоить испуганных местных жителей.

Но страхи расходятся со статистикой. Мигранты совершают не больше преступлений, чем местные жители, свидетельствуют данные МВД. И даже нагрузка на здравоохранение от них тоже не такая высокая, как кажется, по словам опрошенных «Секретом» экспертов. А истинные проблемы лежат совсем в других плоскостях.

Ирина Федорова, младший научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного экономического университета

У мигрантов нет социальных гарантий, нет профсоюзов. В случае обмана работодателем, что случается нередко, мигрант остается беззащитен. Это сильно влияет на социальную структуру города. В экспертной среде есть опасения, что в будущем мигранты поймут, что их интересы схожи, объединятся по этому признаку (а не по национальному) с целью повлиять на политическую ситуацию.

Впрочем, отчасти, возможно, здесь поможет новый законопроект от МВД, который должен упростить получение гражданства для трудовых мигрантов. В ведомстве предлагают не только ускорить процедуры оформления документов за счёт электронных реестров — с высокой вероятностью документ поможет быстрее обеспечить трудовых мигрантов видом на жительство. Сейчас для этого нужно сначала оформлять разрешения на временное проживание. МВД от такой схемы планирует отказаться. Если мигрантам будет легче получить ВНЖ, у них будет больше социальной защиты. И это, в свою очередь, может снизить риски для россиян.