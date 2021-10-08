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Цена газа в Европе превысила $1200

Лера Букина
47 минут назад

В пятницу, 8 октября, торги газом на бирже ICE открылись ростом котировок фьючерса на 6% к значению предыдущего дня, до $1224 за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Цена газа в Европе превысила $1200
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 09:00 мск была на уровне $1224 за 1 тысячу кубометров, или 103 за МВт/ч.

К 09:08 мск цена упала до $1165 за 1 тысячу кубометров, или 98 за МВт/ч.

7 октября торги закрылись на уровне $1158 за 1 тысячу кубометров.

В течение нескольких недель в сентябре и начале октября цены на газ в Европе непрерывно повышались и установили несколько рекордов. Так, днем 6 октября цена достигла $1924 за 1 тысячу кубометров. Однако в ходе дальнейшей торговой сессии котировки резко опустились. СМИ связали такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.

Ранее сообщалось, что американский конгрессмен-республиканец Майкл Маккол обвинил Россию в росте цен на газ и ограничении поставок на европейский рынок. Он призвал расширить санкции против трубопровода «Северный поток-2».

Рынки,Майкл Маккол,Владимир Путин,
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