Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
Пробки 7 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 83.07
Войти в почту

Лавров советует европейцам чаще слушать выступления Путина, раз они хорошо влияют на рынки

ТАССиещё 2
3 часа назад

Один из членов Ассоциации европейского бизнеса в России отметил, что рынки позитивно отреагировали на касающееся ситуации в энергетике выступление президента РФ и цены на газ в Европе снизились на 30%

Лавров посоветовал Западу почаще слушать Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России предложил европейцам слушать выступления президента России Владимира Путина.

Отвечая на реплику одного из участников, что рынки позитивно отреагировали на касающееся ситуации в энергетике выступление Путина и цены на газ в Европе снизились на 30%, Лавров сказал: "Пусть слушают почаще".

Он также заметил, что никто из европейских лидеров не выступал ни с какими заявлениями, когда цены на нефть и газ на бирже имели отрицательные показатели. "Никто не волновался тогда особо", - сказал министр.

Американское издание связало снижение цен на газ с заявлением Путина

В среду, 6 октября, цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах около 12:00 мск превысила $1 900 за тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза. На открытии торгов 7 октября стоимость газа опускалась ниже $1 000 за тыс. куб. м.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью подземных газовых хранилищ перед зимой.

Рынки,Сергей Лавров,Владимир Путин,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители