Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.42
Войти в почту

Что будет с рублем к Новому году: прогноз аналитика

Лера Букина
1 час назад

Аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева в беседе с агентством «Прайм» рассказала, чего ждать от рубля к концу года. Диапазон курса составляет 71,5-74 рубля за доллар. По ее словам, сейчас ситуация для российской валюты складывается довольно благоприятно. На ближайшем заседании 22 октября ЦБ может повысить ключевую ставку до 7%, и ожидания повышения поддерживают рубль, заявила она.

Что будет с рублем к Новому году: прогноз аналитика
Фото: ТАССТАСС

Зайцева прогнозирует еще как минимум одно повышение ставки в декабре – до 7,25%. Также она отметила нефтяной фактор.

«Цены на нефть продолжают бить рекорды, и до конца года цена Brent ожидается в диапазоне 78-82 доллара за баррель, в связи с чем спрос на валюты стран-нефтеэкспортеров, в том числе рубль, будет сохраняться на высоком уровне», — считает она.

Также аналитик указала на потенциальные угрозы рублю. Не стоит забывать о рисках введения новых санкций против России. Зайцева напомнила, что в конце сентября Палата представителей Сената США проголосовала за запрет для американских граждан на операции с российским госдолгом на вторичном рынке.

«В принципе, эти меры не несут прямых угроз финансовой стабильности России, однако их введение может спровоцировать отток средств американских инвесторов из ОФЗ и привести к временному снижению курса нацвалюты», — подытожила эксперт.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что в случае ужесточения западными странами экономической политики и повышения ключевых ставок рубль может обвалиться до исторического минимума. Он считает, что доллар может подорожать до 80 рублей.

Рынки,Дмитрий Бабин,Анна Зайцева,Сенат США,Центральный банк России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители