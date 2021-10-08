Что будет с рублем к Новому году: прогноз аналитика

Аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева в беседе с агентством «Прайм» рассказала, чего ждать от рубля к концу года. Диапазон курса составляет 71,5-74 рубля за доллар. По ее словам, сейчас ситуация для российской валюты складывается довольно благоприятно. На ближайшем заседании 22 октября ЦБ может повысить ключевую ставку до 7%, и ожидания повышения поддерживают рубль, заявила она.
Зайцева прогнозирует еще как минимум одно повышение ставки в декабре – до 7,25%. Также она отметила нефтяной фактор.
«Цены на нефть продолжают бить рекорды, и до конца года цена Brent ожидается в диапазоне 78-82 доллара за баррель, в связи с чем спрос на валюты стран-нефтеэкспортеров, в том числе рубль, будет сохраняться на высоком уровне», — считает она.
Также аналитик указала на потенциальные угрозы рублю. Не стоит забывать о рисках введения новых санкций против России. Зайцева напомнила, что в конце сентября Палата представителей Сената США проголосовала за запрет для американских граждан на операции с российским госдолгом на вторичном рынке.
«В принципе, эти меры не несут прямых угроз финансовой стабильности России, однако их введение может спровоцировать отток средств американских инвесторов из ОФЗ и привести к временному снижению курса нацвалюты», — подытожила эксперт.
Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что в случае ужесточения западными странами экономической политики и повышения ключевых ставок рубль может обвалиться до исторического минимума. Он считает, что доллар может подорожать до 80 рублей.