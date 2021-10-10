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Эксперт назвал угрозы для курса рубля до конца года

Елена Прошина
35 минут назад

Рост ставки ЦБ и цен на топливо укрепляют рубль. Но на него отрицательно влияют санкции и ужесточение финансовой политики. Об этом рассказал Александр Бездольный, резидент экспертного клуба ЦСР. Его слова передают РИА Новости со ссылкой на агентство «Прайм».

Раскрыты основные угрозы для курса рубля до конца года
Фото: ТАССТАСС

По словам специалиста, у рубля скорее благоприятные, чем негативные перспективы. За последние полгода российская валюта укрепилась к доллару на 4,5%. Эксперт полагает, что в дальнейшем рубль укрепится, несмотря на «исход» капитала с развивающихся рынков, полагает эксперт.

Ситуация неоднозначна, так как на рынках происходит снижение интереса к активам стран догоняющего развития. Это связано с прогнозами изменений денежно-кредитной политики (ДКП) США.

Как поясняет Бездольный, до конца года может произойти сокращение программы QE. Это будет означать начало конца эпохи «дешевых денег», которые способствовали увеличению стоимости активов развивающихся стран.

Кроме того, вполне возможно, что в 2022 году случится повышение ставки ФРС США. Это увеличит привлекательность американских бумаг и приведет к падению курсов валют «третьих» стран. России пока удается обойти эту угрозу за счет дорогой нефти и быстрого восстановления экономики. Однако в следующем году факторы, которые играют на руку российской валюте, могут исчерпаться, заключил Бездольный.

Рынки,Центральный банк России,ФРС,РИА Новости,
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