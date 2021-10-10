Раскрыты основные угрозы для курса рубля до конца года

Рост ставки ЦБ и цен на топливо укрепляют рубль. Но на него отрицательно влияют санкции и ужесточение финансовой политики. Об этом рассказал Александр Бездольный, резидент экспертного клуба ЦСР. Его слова передают РИА Новости со ссылкой на агентство «Прайм».

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По словам специалиста, у рубля скорее благоприятные, чем негативные перспективы. За последние полгода российская валюта укрепилась к доллару на 4,5%. Эксперт полагает, что в дальнейшем рубль укрепится, несмотря на «исход» капитала с развивающихся рынков, полагает эксперт.

Ситуация неоднозначна, так как на рынках происходит снижение интереса к активам стран догоняющего развития. Это связано с прогнозами изменений денежно-кредитной политики (ДКП) США.

Как поясняет Бездольный, до конца года может произойти сокращение программы QE. Это будет означать начало конца эпохи «дешевых денег», которые способствовали увеличению стоимости активов развивающихся стран.