России спрогнозировали рост цен на духи и вино

В российских магазинах цены на декоративную косметику и духи из Европы могут взлететь более чем на 50%. Также рост стоимости вина из-за повышенных импортных пошлин может составить 11-15%. Об этом рассказала Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова, пишет URA.RU.

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Ранее стало известно, что правительство России может повысить пошлины на некоторые товары из Европы в качестве ответной меры на ограничение ЕС поставок стали из РФ. Если правительство России примет это решение, Долгова прогнозирует, что розничные цены на декоративную косметику и духи увеличатся более чем на 50%. Финансист уточняет, что запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно.

Помимо духов и декоративной косметики в список товаров с прогнозируемым повышением импортной пошлины вошли пиво и вино. Рост стоимости вина на стадии уплаты таможенных сборов при ввозе товаров может составить около 11-15%.

Как пояснила Долгова, ценители вина из Европы в крайнем случае могут обойтись винами из Грузии или Латинской Америки. Доля импортного пива незначительна на отечественном рынке. Но альтернатива западной парфюмерии крайне ограничена.