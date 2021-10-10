России спрогнозировали рост цен на духи и вино

В российских магазинах цены на декоративную косметику и духи из Европы могут взлететь более чем на 50%. Также рост стоимости вина из-за повышенных импортных пошлин может составить 11-15%. Об этом рассказала Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова, пишет URA.RU.
Ранее стало известно, что правительство России может повысить пошлины на некоторые товары из Европы в качестве ответной меры на ограничение ЕС поставок стали из РФ. Если правительство России примет это решение, Долгова прогнозирует, что розничные цены на декоративную косметику и духи увеличатся более чем на 50%. Финансист уточняет, что запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно.
Помимо духов и декоративной косметики в список товаров с прогнозируемым повышением импортной пошлины вошли пиво и вино. Рост стоимости вина на стадии уплаты таможенных сборов при ввозе товаров может составить около 11-15%.
Как пояснила Долгова, ценители вина из Европы в крайнем случае могут обойтись винами из Грузии или Латинской Америки. Доля импортного пива незначительна на отечественном рынке. Но альтернатива западной парфюмерии крайне ограничена.
Ранее сообщалось, что за последние 20 лет покупательная способность россиян снизилась в семь раз.