Мировые цены на нефть растут на 2%

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут почти на 2%, поскольку высокий спрос на нее поддерживается дорогим газом.

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По состоянию на 8.04 цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,63%, до 83,74 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 2,04%, до 80,95 доллара за баррель, передает РИА « Новости».

На рынке нефти в понедельник утром продолжается рост предыдущей недели, чему способствует высокий спрос на это сырье в качестве альтернативы природному газу, который сильно подорожал. Так, в Европе газовые фьючерсы с начала августа к концу сентября выросли в цене более чем вдвое, а исторический максимум был зафиксирован 6 октября – 1937 долларов за 1 тыс. кубометров. Правда, к концу недели они откатились почти до 1 тыс. долларов, но импульс к спросу на замену газа был дан серьезный.

Кроме того, на последнем заседании ОПЕК+ альянс принял решение не ускорять наращивание добычи нефти. С августа он увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от этих ограничений.