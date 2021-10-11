Какие форс-мажоры обвалят рубль: прогноз аналитика

Рублю с начала 2021 года удалось «продавить» доллар на 2,2% и подняться к евро на 7,8%, тогда как в 2020 году в этот же период российская валюта потеряла к доллару 26,5%, а к евро - 31,2%. Об этом «Российской газете» заявил старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он считает, что рубль в четвертом квартале может укрепиться лишь на 1-2%.

Видео дня

Эксперт рассказал о двух сценариях, которые могут реализоваться до конца года: форс-мажорный и инерционный.

«Инерционный сценарий базируется на сохранении благоприятной конъюнктуры рынка энергоносителей и в четвертом квартале 2021 года. Это позволит российской валюте до декабря 2021 года оставаться вблизи непробиваемой зоны поддержки 70,50-71,50 за доллар. И лишь в декабре на фоне крупных выплат российскими компаниями по внешним долгам ($16,3 млрд), российский рубль снизится к 74-75 за доллар и 85-86 за евро», – отметил Розман.

По его словам, для реализации форс-мажорного сценария необходим мощный триггер, либо новые санкции в отношении вторичного госдолга России, либо одновременное существенное падение фондовых индексов и стоимости нефти ниже 70 долларов за баррель Brent.

«Санкционная история на этой неделе, может получить развитие. После того, как Сенат США проголосовал за временное увеличение лимита госдолга еще на 480 миллиардов долларов, острота внутреннего противостояния в Конгрессе США спала. С одной стороны, рисковые активы на этой новости в прошлый четверг, 7 октября, выросли, в том числе и рубль», – подчеркнул Розман.

С другой стороны, американские конгрессмены могут переключиться на внешнюю повестку, одной из тем которой являются санкции против России.

Также аналитик напомнил, что на этой неделе ожидается публикация данных по сентябрьской инфляции в США. Розман полагает, что «фондовые индексы и сырьевые товары могут оказаться под монетарным прессом ФРС». При высоких данных по инфляции в США давление администрации Белого дома на ОПЕК+ из-за высоких цен на нефть может усилиться. Это создает риск для обвала нефтяных цен до $70 за баррель Brent.

При первом форс-мажорном сценарии (санкционном) курс рубля к доллару быстро достигнет уровня 78-79 к доллару и 88-89 – к евро. При втором - рыночном - индекс S&P500 по 4000-4100 пунктов и нефть по $70 подтолкнут рубль к отметкам 74-75 за доллар и 85-86 – за евро, считает Розман.