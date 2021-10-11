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Цены на газ в Европе рухнули

Лера Букина
35 минут назад

На открытии торгов фьючерсы на газ в Европе упали в цене более чем на 5% и опустились ниже $1000 за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Цены на газ в Европе рухнули
Фото: ReutersReuters

Цена на ноябрьский фьючерс на газ по индексу голландского TTF в начале торгов была на отметке $995,5 за 1 тысячу кубометров. Это ниже на 5,3% расчетной цены пятницы.

Нефть марки Brent в понедельник утром, 11 октября, подорожала почти на 2%, достигнув $83,84 за баррель. На рост влияет высокий спрос, который поддерживает дорогой газ.

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В течение нескольких недель в сентябре и начале октября цены на газ в Европе непрерывно повышались и установили несколько рекордов. Днем 6 октября она достигла $1924 за 1 тысячу кубометров. Однако в ходе дальнейшей торговой сессии 6 октября котировки резко опустились. СМИ связали такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.

Ранее сообщалось, что пять стран Европейского союза — Франция, Чехия, Испания, Греция и Румыния — потребовали расследовать причины рекордного повышения цен на газ. Это следует из совместного заявления министров экономики и финансов, опубликованного на сайте министерства экономики Франции. Как заявлено в документе, для выяснения причин неэффективности текущих газовых контрактов необходимо провести расследование функционирования европейского рынка газа. Также авторы инициативы хотят установить общие правила в вопросе объемов запасов газа и повысить координацию при закупках.

Рынки,Владимир Путин,ЕС,
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